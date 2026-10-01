Співачка MamaRika втратила голос: що сталось
Співачка MamaRika наразі за кордоном, де в неї були заплановані виступи. Проте раптом її здоров'я погіршилось
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Артистка розповіла, що після концерту у Празі у неї зник голос. За її словами, тепер вона тимчасово мовчить.
"Як вияснилося, я десь хапанула вірусняк, який вражає голосові зв'язки. Тому вже майже тиждень мовчу і далі буду, поки не стане легше говорити, бо зараз мені прям це дається складно. Не жаліюся, просто констатую", - каже MamaRika.
Нагадаємо, раніше співачка Надя Дорофєєва скасовувала виступи через крововилив у голосову зв'язку. Лкарі на 10 днів прописали артистці режим тиші. Лише після цього вона почала повертатись до репетицій.
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