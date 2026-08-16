На Дніпропетровщині окупанти 5 разів атакували пожежну частину

Фото: ДСНС

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Під ударом опинилися пожежне депо та техніка.

Внаслідок атак пошкоджено будівлю підрозділу та три пожежні автомобілі.

Рятувальники під час обстрілів не постраждали.

Нагадаємо, що кількість постраждалих унаслідок російської атаки на півдні Одеської області зросла до двох людей.