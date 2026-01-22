Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: пошкоджено "Епіцентр" та приватні будинки

Фото: Запорізька ОВА

Увечері в середу, 21 січня, російські війська завдали удару безпілотниками по Запоріжжю

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, один із ворожих дронів влучив у стоянку біля одного з торговельних центрів міста. На цій локації обійшлося без постраждалих.

Опубліковані відео з місця події свідчать, що пошкоджено територію поблизу торговельного центру "Епіцентр".

Крім того, російські війська атакували безпілотником приватний сектор Запоріжжя. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки. За попередньою інформацією, поранення отримала щонайменше одна людина.

Згодом Іван Федоров уточнив, що в місті понівечено житло та автомобілі, є поранені цивільні. Очільник ОВА також оприлюднив додаткові фото наслідків ворожої атаки.

За даними ОВА, загалом упродовж доби окупанти завдали 726 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 56 повідомлень про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автівок.

Нагадаємо, за даними президента Володимира Зеленського, за останній тиждень РФ випустила по Україні понад 1300 дронів, 1050 авіабомб і 29 ракет різних типів.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія планує суттєво наростити виробництво ударних безпілотників, щоб застосовувати проти України до 1000 дронів на добу

