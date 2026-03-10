На Рівненщині п'яний чоловік вбив сусідку

Фото: Нацполіція

У Рівненській області судили чоловіка, який вбив жінку. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Це сталось 29 вересня минулого року. 38-річний чоловік прийшов до 77-річної жительки села Мала Клецька. У них було застілля з алкоголем, коли стався конфлікт. Під час сварки гість кілька разів ударив пенсіонерку металевим баняком по голові та пішов додому. Знаряддя злочину забрав з собою.

Коли він повернувся через годину, то знайшов жінку на підлозі, і сам зателефонував екстреним службам. Жінку госпіталізували, коли вона була в комі. Через 20 днів вона померла. Смерть пенсіонерки настала внаслідок черепно-мозкової травми з переломом кісток черепа та крововиливами в головний мозок з подальшим набряканням.

"Днями Корецький районний суд виніс вирок по справі: 7 років позбавлення волі. Законної сили він іще не набрав, тож може бути оскаржений протягом 30 діб", - повідомили в поліції.

