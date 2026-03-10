Фото: ДСНС

Цими вихідними піротехніки ДСНС вилучили залишки російської ракети, виявлені в полі у Ніжинському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Фахівці обстежили місце знахідки, ідентифікували фрагменти ракети та за допомогою спецмашини вивезли їх на підготовлений майданчик для подальшого знешкодження.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині знищили бойову частину ворожого "Шахеда", який знайшли місцеві мешканці 4 березня у полі.