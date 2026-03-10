08:56  10 березня
На Черкащині внаслідок пожежі загинули жінка та дитина
10:13  10 березня
На Чернігівщині знайшли залишки російської ракети
10:26  10 березня
На Тернопільщині 33-річний чоловік загинув, підірвавшись на боєприпасі в лісі
10 березня 2026, 10:13

Фото: ДСНС
Цими вихідними піротехніки ДСНС вилучили залишки російської ракети, виявлені в полі у Ніжинському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Фахівці обстежили місце знахідки, ідентифікували фрагменти ракети та за допомогою спецмашини вивезли їх на підготовлений майданчик для подальшого знешкодження.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині знищили бойову частину ворожого "Шахеда", який знайшли місцеві мешканці 4 березня у полі.

Чернігівська область ракета війна обстріли сапери ДСНС
