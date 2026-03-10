Фото: terminovo.te.ua

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У лісовому масиві поблизу села Устечко внаслідок підриву загинув 33-річний чоловік.

Попередньо, вибух стався під час контакту з боєприпасом часів минулих воєн.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Рятувальники нагадують: боєприпаси залишаються смертельними навіть через десятки років. Старі снаряди та міни вкрай чутливі й можуть вибухнути від найменшого дотику. Про знахідку еобхідно негайно повідомляти на спецлінію 102 або за номером 101.

Нагадаємо, 22 лютого на Хмельниччині через вибух загинув 10-річний хлопчик – він грався гранатою у будинку.