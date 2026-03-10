На Закарпатті отримав термін водій, який збив людину та втік

Фото: Нацполіція

У Закарпатській області судили водія за ДТП. Він збив велосипедиста та втік з місця аварії

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Аварія сталася вночі 26 вересня 2025 року в селі Горонда Мукачівського району на вулиці Центральній. Водій Volkswagen наїхав на велосипедиста та поїхав з місця ДТП. Внаслідок зіткнення 34-річний велосипедист отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Правоохоронці розшукали водія. Ним виявився 28-річний місцевий житель. Тепер суд визнав його винним та призначив йому покарання: 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

