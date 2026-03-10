08:56  10 березня
На Черкащині внаслідок пожежі загинули жінка та дитина
10:13  10 березня
На Чернігівщині знайшли залишки російської ракети
10:26  10 березня
На Тернопільщині 33-річний чоловік загинув, підірвавшись на боєприпасі в лісі
UA | RU
UA | RU
10 березня 2026, 09:30

На Закарпатті отримав термін водій, який збив людину та втік

10 березня 2026, 09:30
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Закарпатській області судили водія за ДТП. Він збив велосипедиста та втік з місця аварії

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Аварія сталася вночі 26 вересня 2025 року в селі Горонда Мукачівського району на вулиці Центральній. Водій Volkswagen наїхав на велосипедиста та поїхав з місця ДТП. Внаслідок зіткнення 34-річний велосипедист отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Правоохоронці розшукали водія. Ним виявився 28-річний місцевий житель. Тепер суд визнав його винним та призначив йому покарання: 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Нагадаємо, раніше на Черкащині після зіткнення з вантажівкою автомобіль Renault Taliant вилетів у кювет. Водій легковика загинув на місці. Двоє його пасажирів отримали травми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Закарпаття
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
09 березня 2026, 08:42
Смертельна ДТП на Одещині: вантажівка врізалася у зустрічний легковик
06 березня 2026, 09:12
Загибель матері та дитини в ДТП на Прикарпатті: двох водіїв взяли під варту
06 березня 2026, 06:31
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Росіяни скинули три авіабомби на центр Словʼянська: є загиблі та поранені
10 березня 2026, 11:43
У Хмельницькому відбувся форум для ветеранів: обговорили бізнес та адаптацію
10 березня 2026, 11:30
Особливості української демократії: як зовнішня загроза примирила різні табори
10 березня 2026, 11:18
На Дніпропетровщині житловий будинок згорів ущент
10 березня 2026, 11:09
Через удари РФ по енергооб'єктах знеструмлені споживачі у пʼяти областях – Міненерго
10 березня 2026, 10:50
На Дніпропетровщині дитина провалилась під кригу
10 березня 2026, 10:38
На Тернопільщині 33-річний чоловік загинув, підірвавшись на боєприпасі в лісі
10 березня 2026, 10:26
На Чернігівщині знайшли залишки російської ракети
10 березня 2026, 10:13
На Рівненщині п'яний чоловік вбив сусідку
10 березня 2026, 10:00
Готувала новий удар РФ по ТЕЦ і оборонним підприємствам: у Києві затримали російську агентку
10 березня 2026, 09:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Павло Казарін
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
Всі блоги »