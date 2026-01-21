18:24  21 січня
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
UA | RU
UA | RU
21 січня 2026, 18:52

Зазнала ударів Нікопольщина: пошкоджено 3 будинки, авто та інфраструктуру

21 січня 2026, 18:52
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Нікопольщина зазнала обстрілів FPV-дронами та артилерією, пошкоджено будинки та інфраструктуру, проте обійшлося без жертв серед населення

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Протягом дня Нікопольщина зазнавала обстрілів із боку російських сил, які застосовували FPV-дрони та артилерію. Ворог атакував Нікополь, а також території Покровської, Марганецької та Червоногригорівської громад.

Пошкоджені приватні будинки після обстрілів

Внаслідок ударів загорівся один приватний будинок, ще два житлові об’єкти зазнали пошкоджень. Крім того, обстріли пошкодили місцеву інфраструктуру, лінії електропередач та газопровід, що тимчасово порушило комунальні послуги.

Вогонь охопив автомобіль у Васильківській громаді

У Васильківській громаді на Синельниківщині безпілотник ворога влучив у приватне авто, яке зайнялося вогнем. Ще два транспортні засоби пошкоджені, а багатоквартирний будинок отримав механічні пошкодження.

Попри масштабні атаки, в усіх громадах обійшлося без загиблих і постраждалих. Місцева влада та рятувальні служби продовжують оцінювати наслідки ударів та ліквідовують пошкодження інфраструктури.

Раніше повідомлялося, російські війська вранці завдали авіаудару по житловому сектору Краматорська, внаслідок чого загинула жінка 1978 року народження, тіло якої рятувальники деблокували з-під завалів будинку, а ще одна жінка 1944 року народження отримала поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли інфраструктура Дніпропетровська область пошкодження постраждалі Нікопольщина Синельникове
Вирви, потрощені покрівлі та ангари: росіяни вдарили по будинках та підприємствах у Запоріжжі
21 січня 2026, 11:55
На Миколаївщині знищили бойову частину ворожого безпілотника
21 січня 2026, 10:51
Ворожі дрони масовано атакували Одещину: пошкоджені будинки та промінфраструктура
21 січня 2026, 09:12
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Сполучених Штатів, на які ми раніше сподівалися і які інколи ідеалізовували, вже немає
21 січня 2026, 18:47
У Львові викрили розкрадання майже 2 мільйонів на медичних товарах
21 січня 2026, 18:35
Суд скасував домашній арешт Труханова: ексмер Одеси тепер під особистим зобов'язанням
21 січня 2026, 18:32
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
21 січня 2026, 18:24
Цивільна дружина ексглави МЗС Кулеби порадила українцям зігріватися під час блекаутів інтимними іграшками
21 січня 2026, 17:50
У Краматорську росіяни атакували житловий сектор: одна жінка загинула, ще одна поранена
21 січня 2026, 17:46
Об’їзд ями закінчився трагедією: на Рівненщині водію загрожує до 8 років
21 січня 2026, 17:32
Трамп назвав Путіна та Зеленського "дурнями"
21 січня 2026, 17:32
Викрадали людей і погрожували родичам: на Прикарпатті викрили банду, яка "вибивала" з людей неіснуючі борги
21 січня 2026, 17:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »