Фото: Дніпропетровська ОВА

Нікопольщина зазнала обстрілів FPV-дронами та артилерією, пошкоджено будинки та інфраструктуру, проте обійшлося без жертв серед населення

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Протягом дня Нікопольщина зазнавала обстрілів із боку російських сил, які застосовували FPV-дрони та артилерію. Ворог атакував Нікополь, а також території Покровської, Марганецької та Червоногригорівської громад.

Пошкоджені приватні будинки після обстрілів

Внаслідок ударів загорівся один приватний будинок, ще два житлові об’єкти зазнали пошкоджень. Крім того, обстріли пошкодили місцеву інфраструктуру, лінії електропередач та газопровід, що тимчасово порушило комунальні послуги.

Вогонь охопив автомобіль у Васильківській громаді

У Васильківській громаді на Синельниківщині безпілотник ворога влучив у приватне авто, яке зайнялося вогнем. Ще два транспортні засоби пошкоджені, а багатоквартирний будинок отримав механічні пошкодження.

Попри масштабні атаки, в усіх громадах обійшлося без загиблих і постраждалих. Місцева влада та рятувальні служби продовжують оцінювати наслідки ударів та ліквідовують пошкодження інфраструктури.

