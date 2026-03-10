08:56  10 березня
10 березня 2026, 09:54

Готувала новий удар РФ по ТЕЦ і оборонним підприємствам: у Києві затримали російську агентку

10 березня 2026, 09:54
Фото: СБУ
Контррозвідка СБУ затримала ще одну агентку ФСБ у Києві. Вона збирала інформацію для нового обстрілу енергетичної інфраструктури столиці, зокрема проводила дорозвідку біля міських теплоелектроцентралей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Крім того, фігурантка стежила за функціонуванням державних та приватних підприємств, які працюють на оборонну промисловість України, передаючи їхні координати для підготовки ракетних атак.

Агентка "маскувала" свої розвідвилазки під виглядом прогулянок з маленькою донькою. При цьому вона регулярно змінювала одяг та манеру поведінки на вулиці.

Насправді, як встановило розслідування, фігурантка відстежувала технічний стан енергооб’єктів після нещодавніх ракетно-дронових атак РФ та збирала актуальну інформацію про стан підприємств оборонно-промислового комплексу.

Зловмисниця позначала координати на гугл-карті, а потім фотографувала на телефонну камеру потенційні "цілі".

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її за місцем проживання в Оболонському районі Києва.

За даними слідства, завдання ворога виконувала завербована ФСБ продавчиня магазину однієї з торговельних мереж. До уваги росіян вона потрапила під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах. Погодившись на обіцянку швидкого підробітку, жінка почала об’їжджати місто, щоб скоригувати нові ракетно-дронові удари по київських ТЕЦ та оборонних підприємствах.

Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від ФСБ, та змінні сім-картки.

Агентці оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала коригувальника, який наводив російські обстріли по Києву. Ним виявився завербований ФСБ 59-річний підприємець, який займався виготовленням броньованого скла для авто Сил оборони.

