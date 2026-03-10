Наслідки обстрілів Сумщини: пошкоджені будинки, телевежа та підприємство
Впродовж минулої доби російські військові здійснили 44 обстріли території Сумської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Під вогнем опинилися 30 населених пунктів Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів. Загалом зафіксовано 121 вибух.
Внаслідок атак пошкоджена цивільна інфраструктура:
- У Великописарівській громаді пошкоджені два приватні будинки та два автомобілі.
- У Білопільській громаді пошкоджена телевежа.
- У Миколаївській громаді пошкоджений приватний будинок.
- У Сумській громаді – складське приміщення та об’єкт енергетичної інфраструктури.
- У Юнаківській громаді знищений приватний будинок.
- У Тростянецькій громаді пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.
- У Глухівській громаді пошкоджено виробниче приміщення підприємства.
- У Шалигінській громаді – два будинки.
На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.
Нагадаємо, у ніч на 10 березня ворог атакував Україну 137 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях.
