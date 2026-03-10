Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Пожежа сталася у вівторок, 10 березня, у місті Умань

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Горіла квартира у п’ятиповерховому будинку на вулиці Європейській. Вогнеборці ліквідували пожежу.

Під час проведення розвідки рятувальники виявили тіла двох людей – 36-річної жінки та 10-річного хлопчика.

Вогонь знищив меблі, речі домашнього вжитку, також пошкоджена побутова техніка.

Причини пожежі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 березня на Хмельниччині під час пожежі загинула жінка та троє її дітей. З вогню вдалося врятуватися семирічній дівчинці.