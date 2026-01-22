07:54  22 января
22 января 2026, 07:02

Россияне ударили дронами по Запорожью: поврежден "Эпицентр" и частные дома

22 января 2026, 07:02
Фото: Запорожская ОВА
Вечером в среду, 21 января, российские войска нанесли удар беспилотниками по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, одна из вражеских дронов попала в стоянку возле одного из торговых центров города. На этой локации обошлось без пострадавших.

Опубликованные видео с места происшествия свидетельствуют, что повреждена территория вблизи торгового центра "Эпицентр".

Кроме того, российские войска атаковали беспилотником частный сектор Запорожья. В результате удара повреждены жилые дома. По предварительной информации, ранения получил по меньшей мере один человек.

Впоследствии Иван Федоров уточнил, что в городе изуродовано жилье и автомобили, ранены гражданские. Глава ОВА также обнародовал дополнительные фото последствий вражеской атаки.

По данным ОВА, всего за сутки оккупанты нанесли 726 ударов по 30 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 56 сообщений о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, по данным президента Владимира Зеленского, за последнюю неделю РФ выпустила по Украине более 1300 дронов, 1050 авиабомб и 29 ракет разных типов.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия планирует существенно нарастить производство ударных беспилотников, чтобы применять против Украины до 1000 дронов в сутки.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

