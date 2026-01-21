Мир в Україні не настане вже завтра, але ми рухаємося вперед, – Буданов

фото: suspilne.media

Як передає RegioNews, про це повідомив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов під час виступу на економічному форумі в Давосі.

За його словами, Україна перебуває на шляху до вирішення війни з Росією, однак процес залишається складним і залежить від багатьох факторів.

"Передусім маємо тверезо оцінювати реальність: сьогодні ми проходимо через найкривавішу війну після 1945 року. Сподіваюся, що ми все ж таки на шляху до кардинального рішення. Ми рухаємося вперед, і хоча було б неправдою обіцяти, що мир настане вже завтра, зусилля для цього докладаються величезні", – зазначив Буданов.

Він зауважив, що якщо потрібно чітко окреслити ситуацію, у якій ми перебуваємо зараз, то це можна назвати, як "стриманий оптимізм".

Нагадаємо, раніше Буданов заявив, що наразі Україна перебуває на шляху до "вирішення війни". При цьому він зазначив, що попри наявні зрушення, жодних гарантій швидкого завершення війни немає.