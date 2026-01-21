13:28  21 січня
На Кіровоградщині легковик зіткнувся з вантажівкою: загинули дві людини
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
UA | RU
UA | RU
21 січня 2026, 13:33

Мир в Україні не настане вже завтра, але ми рухаємося вперед, – Буданов

21 січня 2026, 13:33
Читайте также на русском языке
фото: suspilne.media
Читайте также
на русском языке

Нам потрібен не просто фінал війни, а мир, гарантії безпеки й чіткий план відбудови України

Як передає RegioNews, про це повідомив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов під час виступу на економічному форумі в Давосі.

За його словами, Україна перебуває на шляху до вирішення війни з Росією, однак процес залишається складним і залежить від багатьох факторів.

"Передусім маємо тверезо оцінювати реальність: сьогодні ми проходимо через найкривавішу війну після 1945 року. Сподіваюся, що ми все ж таки на шляху до кардинального рішення. Ми рухаємося вперед, і хоча було б неправдою обіцяти, що мир настане вже завтра, зусилля для цього докладаються величезні", – зазначив Буданов.

Він зауважив, що якщо потрібно чітко окреслити ситуацію, у якій ми перебуваємо зараз, то це можна назвати, як "стриманий оптимізм".

Нагадаємо, раніше Буданов заявив, що наразі Україна перебуває на шляху до "вирішення війни". При цьому він зазначив, що попри наявні зрушення, жодних гарантій швидкого завершення війни немає.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Буданов Кирило Олексійович мир Україна політика війна
Нідерланди виділять 23 млн євро на підтримку енергетики України
20 січня 2026, 21:57
Зеленський прокоментував можливість відправки українських військових до Гренландії
20 січня 2026, 16:09
Новий міністр оборони України планує вбивати 50 тисяч росіян на місяць
20 січня 2026, 14:35
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Ярослав Железняк: СБУ не відреагувала на запит щодо сонячних станцій Шурми
21 січня 2026, 15:01
У Києві судитимуть ділка за організацію втечі чоловіків до Румунії за $20 тисяч
21 січня 2026, 14:55
В Україні перевірять бронювання енергетиків і комунальників
21 січня 2026, 14:47
На Тернопільщині мікроавтобус врізався у вантажівку: постраждав 19-річний юнак
21 січня 2026, 14:46
На Рівненщині горіла вантажівка з селітрою: пожежу швидко ліквідували
21 січня 2026, 14:42
У Хмельницькому затримали іноземця, який вимагав 300 тисяч доларів "боргу "у криптобізнесмена
21 січня 2026, 14:36
Польські фермери блокуватимуть пункт пропуску на Львівщині
21 січня 2026, 14:28
У Запоріжжі відкрили платформу допомоги для ветеранів та родин військових
21 січня 2026, 14:07
Суд не заарештував кошти Тимошенко, але заарештував майно її чоловіка та майно, вилучене під час обшуку
21 січня 2026, 13:59
В Укренерго розповіли про стан енергосистеми після атаки РФ 21 січня
21 січня 2026, 13:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »