Фото: ОВА

В ніч на 10 березня російські загарбники атакували три райони області безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівки та автівка. Постраждали 10 людей, з них одна жінка – госпіталізована.

У Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району понівечений приватний будинок. У Новоолександрівській – виникла пожежа.

На Нікопольщині під ударом були сам Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені адмінбудівля, з десяток приватних осель та багатоквартирних будинків.

У Миколаївській громаді, що на Синельниківщині, побитий автобус.

Нагадаємо, у ніч на 10 березня ворог атакував Україну 137 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях.