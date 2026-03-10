Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, адмінбудівлі та автобус
В ніч на 10 березня російські загарбники атакували три райони області безпілотниками та артилерією
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Дніпрі пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівки та автівка. Постраждали 10 людей, з них одна жінка – госпіталізована.
У Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району понівечений приватний будинок. У Новоолександрівській – виникла пожежа.
На Нікопольщині під ударом були сам Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені адмінбудівля, з десяток приватних осель та багатоквартирних будинків.
У Миколаївській громаді, що на Синельниківщині, побитий автобус.
Нагадаємо, у ніч на 10 березня ворог атакував Україну 137 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях.