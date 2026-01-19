До 1000 ударних дронів щодня: Сирський попередив про плани РФ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія планує суттєво наростити виробництво ударних безпілотників, щоб застосовувати проти України до 1000 дронів на добу
Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua, передає RegioNews.
"Ворог планує суттєво наростити виробництво, щоб застосовувати до 1000 дронів на день. Тому, звичайно, ми повинні робити все для того, щоб зірвати ці плани і завдати таких втрат ворогу, щоб він відмовився від своїх активних дій, та створити умови для проведення переговорів. Тому що зі слабким ніхто не буде домовлятися", – зазначив Сирський.
За його словами, наразі російська сторона щоденно виробляє близько 404 дронів типу "Шахед" різних модифікацій і планує збільшувати цей показник.
Також головнокомандувач повідомив, що у 2026 році Росія планує сформувати щонайменше 11 дивізій та продовжувати реалізацію планів і завдань, які не були виконані минулого року. Крім того, РФ має намір призвати 409 тисяч осіб особового складу.
Сирський зазначив, що загальний мобілізаційний потенціал Росії перевищує 20 мільйонів осіб, з яких близько 4,5 мільйона – це підготовлений ресурс, який може бути безпосередньо залучений для поповнення військових частин.
Коментуючи баланс сил у сфері безпілотників, головнокомандувач ЗСУ наголосив, що за кількістю дронів сторони наразі перебувають приблизно на одному рівні.
"Питання в якості. У звичайних дронах якість на нашому боці. В оптоволоконних, на жаль, ми лише наздоганяємо ворога", – підсумував він.
Нагадаємо, за даними президента Володимира Зеленського, за останній тиждень РФ випустила по Україні понад 1300 дронів, 1050 авіабомб і 29 ракет різних типів.
