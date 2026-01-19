09:15  19 січня
Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: водій Lincoln виїхав на зустрічну та загинув
08:11  19 січня
На Львівщині рятувальники допомогли травмованому туристу-лижнику
08:14  19 січня
У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання з гірки
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 08:35

До 1000 ударних дронів щодня: Сирський попередив про плани РФ

19 січня 2026, 08:35
Читайте также на русском языке
Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ
Читайте также
на русском языке

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія планує суттєво наростити виробництво ударних безпілотників, щоб застосовувати проти України до 1000 дронів на добу

Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua, передає RegioNews.

"Ворог планує суттєво наростити виробництво, щоб застосовувати до 1000 дронів на день. Тому, звичайно, ми повинні робити все для того, щоб зірвати ці плани і завдати таких втрат ворогу, щоб він відмовився від своїх активних дій, та створити умови для проведення переговорів. Тому що зі слабким ніхто не буде домовлятися", – зазначив Сирський.

За його словами, наразі російська сторона щоденно виробляє близько 404 дронів типу "Шахед" різних модифікацій і планує збільшувати цей показник.

Також головнокомандувач повідомив, що у 2026 році Росія планує сформувати щонайменше 11 дивізій та продовжувати реалізацію планів і завдань, які не були виконані минулого року. Крім того, РФ має намір призвати 409 тисяч осіб особового складу.

Сирський зазначив, що загальний мобілізаційний потенціал Росії перевищує 20 мільйонів осіб, з яких близько 4,5 мільйона – це підготовлений ресурс, який може бути безпосередньо залучений для поповнення військових частин.

Коментуючи баланс сил у сфері безпілотників, головнокомандувач ЗСУ наголосив, що за кількістю дронів сторони наразі перебувають приблизно на одному рівні.

"Питання в якості. У звичайних дронах якість на нашому боці. В оптоволоконних, на жаль, ми лише наздоганяємо ворога", – підсумував він.

Нагадаємо, за даними президента Володимира Зеленського, за останній тиждень РФ випустила по Україні понад 1300 дронів, 1050 авіабомб і 29 ракет різних типів.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна ЗСУ Сирський Олександр Станіславович російська армія дрони
Сили ППО збили вночі над Миколаївщиною сім "шахедів"
19 січня 2026, 07:49
На Одещині через нічну атаку пошкоджені будинки, обʼєкти енергетичної та газової інфраструктури
19 січня 2026, 07:38
Росіяни атакували безпілотниками Дніпропетровщину: пошкоджений газогін та інфраструктура
19 січня 2026, 07:30
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Обстріл Запоріжжя: в області загорівся житловий будинок
19 січня 2026, 11:15
Росіяни чотирма ракетами атакували обʼєкт критичної інфраструктури в Харкові: є значні пошкодження
19 січня 2026, 11:05
На Прикарпатті на залізничному переїзді потяг протаранив легковик: троє постраждалих
19 січня 2026, 10:57
Намагалась стрибнути з мосту: на Закарпатті поліція врятувала жінку
19 січня 2026, 10:52
Росія нарощує резерви під Покровськом і готує прорив – Сирський
19 січня 2026, 10:39
РФ суттєво пошкодила енергооб’єкт ДТЕК в Одесі: понад 30 тисяч родин залишилися без світла
19 січня 2026, 10:29
За перші тижні року над Сумщиною знищено понад 150 ворожих БпЛА
19 січня 2026, 10:23
Армія РФ вдарила по Харкову: у місті лунають вибухи
19 січня 2026, 10:15
Хаос як метод зовнішньої політики: підсумки першого року Трампа
19 січня 2026, 10:07
Росіяни завдали удару по Запоріжжю: можливі проблеми зі світлом та водою
19 січня 2026, 09:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »