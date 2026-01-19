До 1000 ударних дронів щодня: Сирський попередив про плани РФ

Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія планує суттєво наростити виробництво ударних безпілотників, щоб застосовувати проти України до 1000 дронів на добу

Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua, передає RegioNews.

"Ворог планує суттєво наростити виробництво, щоб застосовувати до 1000 дронів на день. Тому, звичайно, ми повинні робити все для того, щоб зірвати ці плани і завдати таких втрат ворогу, щоб він відмовився від своїх активних дій, та створити умови для проведення переговорів. Тому що зі слабким ніхто не буде домовлятися", – зазначив Сирський.

За його словами, наразі російська сторона щоденно виробляє близько 404 дронів типу "Шахед" різних модифікацій і планує збільшувати цей показник.

Також головнокомандувач повідомив, що у 2026 році Росія планує сформувати щонайменше 11 дивізій та продовжувати реалізацію планів і завдань, які не були виконані минулого року. Крім того, РФ має намір призвати 409 тисяч осіб особового складу.

Сирський зазначив, що загальний мобілізаційний потенціал Росії перевищує 20 мільйонів осіб, з яких близько 4,5 мільйона – це підготовлений ресурс, який може бути безпосередньо залучений для поповнення військових частин.

Коментуючи баланс сил у сфері безпілотників, головнокомандувач ЗСУ наголосив, що за кількістю дронів сторони наразі перебувають приблизно на одному рівні.

"Питання в якості. У звичайних дронах якість на нашому боці. В оптоволоконних, на жаль, ми лише наздоганяємо ворога", – підсумував він.

Нагадаємо, за даними президента Володимира Зеленського, за останній тиждень РФ випустила по Україні понад 1300 дронів, 1050 авіабомб і 29 ракет різних типів.

