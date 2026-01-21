На Чернігівщині "шахед" вибухнув на території ліцею

Фото: Facebook/В'ячеслав Чаус

У вівторок, 20 січня, ворожий "шахед" вибухнув на території ліцею в селі Добрянської громади Чернігівської області

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

На щастя, дітей у цей час у школі не було – вони перебували на канікулах, і ніхто не постраждав.

У селі Семенівської громади того ж регіону через удар БпЛА зайнялася будівля будинку культури. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.

Загалом за минулу добу в області зафіксували 37 обстрілів та 50 вибухів.

Нагадаємо, в ніч на 21 січня РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та 97 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди". Є влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.