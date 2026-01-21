10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
09:30  21 січня
Синів просто на очах: в Дніпрі чоловік ледь не помер через невідомий хімікат
07:24  21 січня
Золоті зливки у шкарпетках та ланцюжки у молитовнику: буковинські митники затримали двох жінок
21 січня 2026, 10:15

На Чернігівщині "шахед" вибухнув на території ліцею

21 січня 2026, 10:15
Фото: Facebook/В'ячеслав Чаус
У вівторок, 20 січня, ворожий "шахед" вибухнув на території ліцею в селі Добрянської громади Чернігівської області

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

На щастя, дітей у цей час у школі не було – вони перебували на канікулах, і ніхто не постраждав.

У селі Семенівської громади того ж регіону через удар БпЛА зайнялася будівля будинку культури. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.

Загалом за минулу добу в області зафіксували 37 обстрілів та 50 вибухів.

Нагадаємо, в ніч на 21 січня РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та 97 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди". Є влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.

Ворожі дрони масовано атакували Одещину: пошкоджені будинки та промінфраструктура
21 січня 2026, 09:12
Запорізька область під масованим обстрілом: 4 загиблих, 6 поранених
21 січня 2026, 08:39
У кількох областях через обстріли запровадили аварійні відключення світла
21 січня 2026, 08:34
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Постійне пияцтво, нестача їжі та антисанітарія: на Волині у батьків забрали восьмеро дітей
21 січня 2026, 12:55
У Харкові іномарка збила на смерть одразу двох людей
21 січня 2026, 12:45
У Рівному п'яний водій тікав від поліції та врізався в дерево
21 січня 2026, 12:36
Намагався зарізати бійця ЗСУ: у Запоріжжі по "гарячих слідах" затримали агента-кілера ФСБ
21 січня 2026, 12:28
У Дніпрі Hyundai зніс світлофор у центрі міста
21 січня 2026, 12:25
Автоцивілка безкоштовно: що потрібно знати військовим і ветеранам
21 січня 2026, 12:24
У Кривому Розі судитимуть нацгвардійця, який на смерть збив 13-річного хлопця
21 січня 2026, 12:14
Попросив вийти з трамвая: у Києві пасажир ножем поранив водія
21 січня 2026, 11:58
Бізнес на фіктивних шлюбах: на Одещині судитимуть жінку за організацію схеми втечі військових за кордон
21 січня 2026, 11:56
Вирви, потрощені покрівлі та ангари: росіяни вдарили по будинках та підприємствах у Запоріжжі
21 січня 2026, 11:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
