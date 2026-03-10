Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Під час наступу на Олександрівському напрямку Силам оборони вдалося звільнити майже всю територію Дніпропетровщини, яка була захоплена військами РФ

Про це розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє RegioNews.

"Вже звільнено понад 400 квадратних кілометрів нашої території. На дещо меншій території проведено зачистку тилової зони від ворожих осіб, що туди просочилися. Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два – зачистити. До речі, завдяки цим активним діям у лютому маємо позитивну динаміку – звільнено більше території, ніж втрачено", – розповів генерал.

Комаренко також зазначив, що це була спланована наступальна операція, яка пройшла всі процедури затвердження та погодження. Вона проводиться силами десантно-штурмових військ, штурмових військ за підтримки механізованих бригад, які обороняються на цьому напрямку.

Коментуючи ситуацію на фронті, генерал зазначив, що вона "складна, але контрольована". Найважчими залишаються Покровський та Олександрівський напрямки, на яких ворог зосередив основні зусилля.

"Але поступово обстановку вирівнюємо за рахунок наших активних дій. Зараз кількість атак противника в районах Покровська, Мирнограда дещо знизилась за рахунок перенацілювання його військ на Олександрівський напрямок", – додав Комаренко.

Він додав, що під час весняної кампанії пріоритетними напрямками для росіян будуть залишатись Покровський, Олександрівський та Запорізький напрямки.

Нагадаємо, 8 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що за останній місяць ЗСУ провели низку важливих дій на півдні країни, включно з відновленням контролю на близько 400-435 кілометрів.