Фото: ОВА

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу житлового сектору загинула 69-річна місцева жителька – вона отримала травми, несумісні з життям, у власному будинку.

Постраждала родина, у будинок якої "прилетів" російський снаряд. До лікарні доставили двох дівчат 12 і 16 років, а також 37-річну жінку та 47-річного чоловіка. У всіх діагностували контузії та вибухові травми, стан постраждалих – середнього ступеня тяжкості.

Згодом госпіталізували ще одну жительку села, 51-річну жінку. У неї контузія та черепно-мозкові травми.

Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, вранці 6 жовтня російські війська обстріляли село Чорнобаївка на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини.