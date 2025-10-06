Ілюстративне фото: pixabay

Вночі 6 жовтня російські війська обстріляли Ічнянську громаду. Є влучання в енергетичну інфраструктуру

Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго", передає RegioNews.

Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, однак їх виконуватимуть із урахуванням безпекової ситуації. Фахівці просять жителів поставитися з розумінням і дочекатися повного відновлення електропостачання.

Також мешканців закликають дотримуватися інформаційної тиші та правил безпеки: не наближатися до енергооб’єктів під час повітряної тривоги й обов’язково переходити в укриття.

Нагадаємо, вночі 4 жовтня російські військові вдарили по енергооб’єктах Чернігова. Тоді без світла залишилися 50 тисяч споживачів.