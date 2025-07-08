Масовані удари по Запоріжжю та області: поранені 20 людей
Протягом доби війська РФ завдали 503 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 20 осіб
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"20 людей отримали поранення внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Надійшло 64 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів, адміністративних будівель", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 7 липня росіяни атакували Запоріжжя дронами. Постраждали 12 жінок та восьмеро чоловіків. Крім того, загорілись житлові будинки, адмінбудівля та корпус одного з вищих навчальних закладів міста.
У Сухопутних військах ЗСУ повідомляли, що внаслідок атаки сталися влучання ворожих БпЛА поблизу Запорізького обласного ТЦК.
Росіяни скидають вибухівку з БпЛА на цивільних у Херсоні: є пораненіВсі новини »
08 липня 2025, 07:20Російські дрони атакували Миколаїв: спалахнула пожежа, є поранений
08 липня 2025, 07:11Удар по Запоріжжю: в якому стані постраждалі місцеві жителі
07 липня 2025, 23:30
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
Смертельна стрілянина в Києві: чоловіка вбили у власному авто
08 липня 2025, 08:25Вночі українська ППО приземлила більше 30 ворожих безпілотників
08 липня 2025, 08:20Негода накриє захід України: синоптики попереджають про грози, град і зливи
08 липня 2025, 08:05У Києві чоловік вкрав речі рятувальника під час ракетної атаки РФ
08 липня 2025, 07:43ВМС України оновили дані про кораблі РФ у Чорному морі
08 липня 2025, 07:25Росіяни скидають вибухівку з БпЛА на цивільних у Херсоні: є поранені
08 липня 2025, 07:20Російські дрони атакували Миколаїв: спалахнула пожежа, є поранений
08 липня 2025, 07:11Хотів свята: житель Києва запустив феєрверк із балкона багатоповерхівки
08 липня 2025, 07:05На Чернігівщині бойова частина збитого "шахеда" впала в лісі та не вибухнула
08 липня 2025, 06:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться