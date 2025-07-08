Массированные удары по Запорожью и области: ранены 20 человек

фото: Запорожская ОВА

В течение суток войска РФ нанесли 503 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадали 20 человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"20 человек получили ранения в результате вражеской атаки по Запорожью. Поступило 64 сообщения о разрушении квартир, частных домов, автомобилей, гаражей, административных зданий", – говорится в сообщении.

Напомним, 7 июля россияне атаковали Запорожье дронами. Пострадали 12 женщин и восемь мужчин. Кроме того, загорелись жилые дома, админздание и корпус одного из вузов города.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщали, что в результате атаки произошло попадание вражеских БпЛА вблизи Запорожского областного ТЦК.