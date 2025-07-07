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07 липня 2025, 11:44

Росіяни вдарили по ТЦК у Запоріжжі

07 липня 2025, 11:44
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК є поранений

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

Сьогодні, 7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА поблизу Запорізького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, росіяни атакувала Запорізьку область авіацією та сотнями дронів.

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