Росіяни скидають вибухівку з БпЛА на цивільних у Херсоні: є поранені

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Зранку 8 липня окупанти тероризують мирних мешканців Херсона скидами з дронів. Через ворожі удари поранені щонайменше троє людей

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

Відомо, що впродовж години у Дніпровському районі Херсона через російські дронові атаки постраждали троє цивільних.

Так, о 04:20 під удар окупантів потрапили двоє чоловіків віком 32 та 34 роки. У потерпілих діагностували вибухові травми та уламкові поранення.

"Також до лікарні доставили жінку 1960 року народження, на яку росіяни скинули вибухівку близько 05:10. Вона дістала тяжкі поранення: вибухову травму, поранення черева та ніг. Лікарі борються за життя постраждалої", – йдеться в повідомленні.