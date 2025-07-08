07:05  08 липня
Хотів свята: житель Києва запустив феєрверк із балкона багатоповерхівки
05:40  08 липня
На Дніпропетровщині під час пожежі живцем згоріла жінка
04:50  08 липня
У Харкові отримав вирок військовий за вбивство колеги
UA | RU
UA | RU
08 липня 2025, 07:20

Росіяни скидають вибухівку з БпЛА на цивільних у Херсоні: є поранені

08 липня 2025, 07:20
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Зранку 8 липня окупанти тероризують мирних мешканців Херсона скидами з дронів. Через ворожі удари поранені щонайменше троє людей

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

Відомо, що впродовж години у Дніпровському районі Херсона через російські дронові атаки постраждали троє цивільних.

Так, о 04:20 під удар окупантів потрапили двоє чоловіків віком 32 та 34 роки. У потерпілих діагностували вибухові травми та уламкові поранення.

"Також до лікарні доставили жінку 1960 року народження, на яку росіяни скинули вибухівку близько 05:10. Вона дістала тяжкі поранення: вибухову травму, поранення черева та ніг. Лікарі борються за життя постраждалої", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські війська вкрили вогнем село Надеждівка Херсонського району. Постраждали юнак і пенсіонерка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Херсонська ОДА обстріли окупанти Херсон дрон БПЛА атака постраждалі вибухівка
Російські дрони атакували Миколаїв: спалахнула пожежа, є поранений
08 липня 2025, 07:11
Росіяни атакували Дніпропетровщину: є поранені, понівечені будинки
07 липня 2025, 21:20
Випадкова жертва війни: російський дрон знищив рідкісного птаха просто у польоті - відео
07 липня 2025, 20:20
Всі новини »
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
Смертельна стрілянина в Києві: чоловіка вбили у власному авто
08 липня 2025, 08:25
Вночі українська ППО приземлила більше 30 ворожих безпілотників
08 липня 2025, 08:20
Масовані удари по Запоріжжю та області: поранені 20 людей
08 липня 2025, 08:11
Негода накриє захід України: синоптики попереджають про грози, град і зливи
08 липня 2025, 08:05
У Києві чоловік вкрав речі рятувальника під час ракетної атаки РФ
08 липня 2025, 07:43
ВМС України оновили дані про кораблі РФ у Чорному морі
08 липня 2025, 07:25
Російські дрони атакували Миколаїв: спалахнула пожежа, є поранений
08 липня 2025, 07:11
Хотів свята: житель Києва запустив феєрверк із балкона багатоповерхівки
08 липня 2025, 07:05
На Чернігівщині бойова частина збитого "шахеда" впала в лісі та не вибухнула
08 липня 2025, 06:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »