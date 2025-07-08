Росіяни скидають вибухівку з БпЛА на цивільних у Херсоні: є поранені
Зранку 8 липня окупанти тероризують мирних мешканців Херсона скидами з дронів. Через ворожі удари поранені щонайменше троє людей
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.
Відомо, що впродовж години у Дніпровському районі Херсона через російські дронові атаки постраждали троє цивільних.
Так, о 04:20 під удар окупантів потрапили двоє чоловіків віком 32 та 34 роки. У потерпілих діагностували вибухові травми та уламкові поранення.
"Також до лікарні доставили жінку 1960 року народження, на яку росіяни скинули вибухівку близько 05:10. Вона дістала тяжкі поранення: вибухову травму, поранення черева та ніг. Лікарі борються за життя постраждалої", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора російські війська вкрили вогнем село Надеждівка Херсонського району. Постраждали юнак і пенсіонерка.