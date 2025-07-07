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07 липня 2025, 23:30

Удар по Запоріжжю: в якому стані постраждалі місцеві жителі

07 липня 2025, 23:30
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Фото: ДСНС
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У лікарні розповіли, в якому стані знаходяться люди, які постраждали внаслідок російського обстрілу в Запоріжжі. Відомо, що у п'ятьох пацієнтів є опіки кінцівок, струс мозку

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

11 жителів Запоріжжя доставили до лікарень внаслідок атаки дронів. Серед госпіталізованих шестеро жінок та п’ятеро чоловіків віком від 20 до 66 років. Всі вони мають поєднані травми середнього ступеня тяжкості, зокрема закриті черепно-мозкові травми, струс мозку, акубаротравми, опіки кінцівок, уламкові поранення.

Завідувачка відділення екстреної меддопомоги однієї з лікарень міста Тетяна Сергіївна розповіла, що п'ятьох пацієнтів госпіталізували до профільних відділень. Ще п'ятеро пройшли обстеження, отримали медичну допомогу та були відправлені на амбулаторне лікування. Один з пацієнтів ще перебуває на обстеженні.

Нагадаємо, 7 липня росіяни атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки постраждали 12 жінок та 8 чоловіків. Крім того, загорілись житлові будинки, адмінбудівля, корпус одного з вищих навчальних закладів міста. Вибуховою хвилею зруйновано навколишню житлову забудову.

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