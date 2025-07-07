Удар по багатоповерхівках у Харкові: десятки постраждалих, серед них – діти
Вночі 7 липня Харків зазнав масованої атаки ворожими дронами-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинилися Шевченківський та Слобідський райони
Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
Найбільше постраждав Шевченківський район. Влучання зафіксовано у багатоповерховий житловий будинок, де виникла пожежа.
Постраждали 12 людей, серед них 2 дитини.
У Слобідському районі зафіксовано два удари — по житловій забудові та цивільному об’єкту.
Поранено 5 людей, з них 1 дитина.
У місті лунали щонайменше чотири вибухи, атака супроводжувалась повторними запусками дронів.
Усі профільні служби перебувають на місцях уражень — ліквідовують наслідки, надають допомогу постраждалим.
Нагадаємо, вночі 6 липня росіяни масовано атакували Миколаїв "шахедами". Під ударом опинилася портова інфраструктура, постраждали двоє людей.