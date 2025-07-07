У Харкові зросла кількість постраждалих, троє людей – у лікарнях
Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Харків зросла до 27 людей
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Зазначається, що до лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.
Медики надають усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, вранці 7 липня ворог атакував Харків безпілотниками, є влучання у багатоповерхівки, спочатку повідомлялося про 17 постраждалих.
Масовані обстріли Херсонщини: росіяни вбили 2 і поранили 9 цивільнихВсі новини »
07 липня 2025, 08:16Нічна атака на Одесу: спалахнули пожежі, загинула людина
07 липня 2025, 08:06РФ атакувала Запорізьку область авіацією та сотнями дронів: поранені цивільні
07 липня 2025, 07:45
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
На Закарпатті під час виконання службових обов’язків загинув прикордонник
07 липня 2025, 11:05У Києві судитимуть експравоохоронця, який скоїв смертельну ДТП
07 липня 2025, 10:48Росіяни масовано атакували Запоріжжя "шахедами": 10 поранених, є руйнування
07 липня 2025, 10:48На Тернопільщині 24-річний чоловік може "сісти" на 8 років за крадіжку скутера
07 липня 2025, 10:25Обстріли Дніпропетровщини: поранені п'ятеро людей, горіли школа та будинки
07 липня 2025, 10:25На Буковині службовий пес допоміг затримати порушників кордону
07 липня 2025, 10:16На Тернопільщині потяг травмував пенсіонерку
07 липня 2025, 10:07РФ запустила по Україні ракети С-300 та понад 100 дронів: як відпрацювала ППО
07 липня 2025, 10:05Ворог пошкодив тепломережу в Києві: без гарячої води сотні будинків
07 липня 2025, 09:44Окупанти вдарили по Херсонському району: постраждали юнак і пенсіонерка
07 липня 2025, 09:37
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"