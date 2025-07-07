Російські обстріли Сумщини: майже 90 атак за добу, є загиблі й поранені
Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 90 обстрілів у 38 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Загинули двоє мирних жителів
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Так, у Хотінській громаді внаслідок удару FPV-дроном постраждала одна людина.
У Сумській громаді через атаки FPV-дронів отримала поранення одна цивільна особа. Крім того, внаслідок ударів безпілотників загинули двоє людей, ще одна особа була травмована.
Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ із БпЛА.
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Білопільській громаді пошкоджено 2 приватних будинки;
- у Хотінській громаді пошкоджено приватний автомобіль;
- у Сумській громаді (Битицький старостинський округ) пошкоджено присадибну ділянку приватного домоволодіння, об'єкт цивільної інфраструктури, 23 приватних будинки (5 з них знищено);
- у Глухівській громаді пошкоджено приватний будинок;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.
Повітряна тривога в області тривала 16 годин 21 хвилину.
Нагадаємо, протягом 6 липня російські війська завдали 538 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє мирних жителів.