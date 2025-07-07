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07 липня 2025, 09:03

Російські обстріли Сумщини: майже 90 атак за добу, є загиблі й поранені

07 липня 2025, 09:03
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ілюстративне фото: Сумська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 90 обстрілів у 38 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Загинули двоє мирних жителів

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Так, у Хотінській громаді внаслідок удару FPV-дроном постраждала одна людина.

У Сумській громаді через атаки FPV-дронів отримала поранення одна цивільна особа. Крім того, внаслідок ударів безпілотників загинули двоє людей, ще одна особа була травмована.

Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ із БпЛА.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

  • у Білопільській громаді пошкоджено 2 приватних будинки;
  • у Хотінській громаді пошкоджено приватний автомобіль;
  • у Сумській громаді (Битицький старостинський округ) пошкоджено присадибну ділянку приватного домоволодіння, об'єкт цивільної інфраструктури, 23 приватних будинки (5 з них знищено);
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватний будинок;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Повітряна тривога в області тривала 16 годин 21 хвилину.

Нагадаємо, протягом 6 липня російські війська завдали 538 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє мирних жителів.

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