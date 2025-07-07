Масовані обстріли Херсонщини: росіяни вбили 2 і поранили 9 цивільних

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаційними ударами перебували: Херсон, Антонівка, Садове, Берегове, Кізомис, Комишани, Молодіжне, Білозерка, Новодмитрівка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Вірівка, Золота Балка, Дудчани, Гаврилівка, Новорайськ, Бургунка, Велетенське, Веселе, Зарічне, Козацьке, Львове, Микільське, Милове, Новоберислав, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Придніпровське, Розлив, Токарівка, Томарине, Тягинка, Шевченківка та Шляхове.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 9 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Загарбники били по соціальній, критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, приватні автомобілі та автівку ДСНС.