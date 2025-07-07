Россияне массированно атаковали Запорожье "шахедами": 10 раненых, есть разрушения
В эти минуты оккупационные войска РФ атакуют Запорожье ударными БпЛА. В результате обстрелов в городе произошли пожары, есть разрушения и раненые
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По имеющимся данным, по меньшей мере 10 человек пострадали в результате налета вражеских дронов на Запорожье.
"Пострадали жилые дома, здание университета и предприятия областного центра. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах!" – призвал Иван Федоров.
Напомним, утром 7 июля Харьков подвергся массированной атаке вражескими дронами-камикадзе типа "Шахед". Под ударом оказались Шевченковский и Слободской районы, десятки пострадавших, в том числе дети.
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