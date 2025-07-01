Російські війська вдарили по Запорізькій області: є поранені
Сьогодні вранці росіяни атакували Преображенську громаду в Пологівському районі. Поранення дістали двоє мирних мешканців
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"49-річна жінка та 55-річний чоловік отримали поранення в Преображенській громаді. Їм надається вся необхідна допомога", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби через ворожі обстріли у Пологівському районі поранення дістав 56-річний чоловік.
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