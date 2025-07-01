Ворог завдав ударів по трьох громадах Харківщини: двоє поранених
Минулої доби три населені пункти Харківської області опинилися під ворожим обстрілом. У результаті атак постраждали двоє людей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, у селі Циркуни поранення отримали 81-річна та 60-річна жінки.
Також було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі — приватний будинок у селі Циркуни;
- у Куп'янському районі — багатоповерховий та приватний будинки в місті Куп'янськ;
- у Богодухівському районі — приватний будинок у селі Івашки.
Ворог застосував на території Харківщини різні види озброєння: 20 некерованих авіаційних ракет, 9 керованих авіаційних бомб, 6 безпілотників типу "Шахед" та 1 FPV-дрон.
Нагадаємо, вночі 1 липня окупанти завдали чотири удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження, сталася пожежа.
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