Росіяни 400 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: постраждав цивільний
Вчора російські окупанти завдали 403 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранена людина, зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативною інформацією, за добу окупанти зруйнували щонайменше 23 квартири, приватні будинки, автівки та підприємства.
"56-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Пологівський район", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:
- Чотири авіаційних обстріли Гуляйполя, Новоандріївки та Верхньої Терси.
- 271 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Новоолександрівку, Малокатеринівку, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- Шість обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське та Гуляйполе.
- 122 артилерійських удари завдали окупанти по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Преображенки.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни завдали чотири удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджене підприємство та будинки, виникла пожежа.
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