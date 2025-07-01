Российские войска ударили по Запорожской области: есть раненые
Сегодня утром россияне атаковали Преображенскую общину в Пологовском районе. Ранения получили двое мирных жителей
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"49-летняя женщина и 55-летний мужчина получили ранения в Преображенской общине. Им оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки из-за вражеских обстрелов в Пологовском районе ранения получил 56-летний мужчина.
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