Атака "шахедів" на Запоріжжя: без світла залишилися понад 1600 абонентів

фото: Запорізька ОВА

Внаслідок нічних обстрілів Запоріжжя понад 1600 абонентів залишилися без електроенергії в Шевченківському районі міста

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За наявними даними, ворог ударив чотирма дронами по одному з промислових підприємств. Один із "шахедів" влучив у житлову забудову.

"Через ворожу атаку без живлення залишається 1603 абоненти у Шевченківському районі", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів у спальному районі Запоріжжя пошкоджені шість багатоповерхівок, понад 20 приватних будинків, автівки, приватні підприємства. На місцях ударів працюють аварійні служби та комунальники.