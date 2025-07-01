Атака "шахедів" на Запоріжжя: без світла залишилися понад 1600 абонентів
Внаслідок нічних обстрілів Запоріжжя понад 1600 абонентів залишилися без електроенергії в Шевченківському районі міста
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За наявними даними, ворог ударив чотирма дронами по одному з промислових підприємств. Один із "шахедів" влучив у житлову забудову.
"Через ворожу атаку без живлення залишається 1603 абоненти у Шевченківському районі", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілів у спальному районі Запоріжжя пошкоджені шість багатоповерхівок, понад 20 приватних будинків, автівки, приватні підприємства. На місцях ударів працюють аварійні служби та комунальники.
Нагадаємо, вночі росіяни завдали чотири удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджене підприємство та будинки, виникла пожежа.