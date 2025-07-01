На Дніпропетровщині окупанти обстріляли дві ферми: знищена сільгосптехніка та транспорт

ілюстративне фото: Сергій Лисак

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

На Синельниківщині загарбники поцілили по фермерських господарствах у Покровській та Великомихайлівській громадах. Виникли пожежі. Пошкоджені та знищені авто й сільгосптехніка. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Продовжувалися удари FPV-дронами та артилерією по Нікопольщині. Агресор атакував райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Понівечена будівля, що не експлуатувалася. Минулося без загиблих і поранених", — йдеться в повідомленні.