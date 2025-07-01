На Дніпропетровщині окупанти обстріляли дві ферми: знищена сільгосптехніка та транспорт
Вночі російська армія атакувала Дніпропетровщину FPV-дронами та ударними БпЛА. Дісталося Нікопольщині та Синельниківщині
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
На Синельниківщині загарбники поцілили по фермерських господарствах у Покровській та Великомихайлівській громадах. Виникли пожежі. Пошкоджені та знищені авто й сільгосптехніка. На щастя, обійшлося без постраждалих.
"Продовжувалися удари FPV-дронами та артилерією по Нікопольщині. Агресор атакував райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Понівечена будівля, що не експлуатувалася. Минулося без загиблих і поранених", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора російська армія атакувала понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє цивільних, постраждали п'ятеро мирних мешканців.