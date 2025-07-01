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01 липня 2025, 08:15

Росіяни вбили 2 та поранили 5 жителів Херсонщини

01 липня 2025, 08:15
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ілюстративне фото: Нацполіція
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В останній день червня російська армія атакувала понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє цивільних, постраждали п'ятеро мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаційними ударами перебували: Херсон, Антонівка, Комишани, Садове, Білозерка, Зорівка, Розлив, Томина Балка, Кізомис, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Берислав, Урожайне, Шляхове, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Милове, Дудчани, Новокаїри, Суханове, Червоний Маяк, Монастирське, Новоолександрівка, Золота Балка, Біляївка та Козацьке.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Росіяни били по соціальній, критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили три багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди, складське приміщення та приватні автомобілі.

Нагадаємо, вчора окупанти накрили Миколаївщину з артилерії. Через ворожі удари загинув 45-річний чоловік, постраждала 37-річна жінка.

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РФ війна Херсонська ОДА обстріли загиблі окупанти Херсон Херсонська область постраждалі Прокудін Олександр Сергійович
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