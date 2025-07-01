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01 липня 2025, 06:00

Житель Запоріжжя знайшов Shahed, який впав у Дніпро та не вибухнув

01 липня 2025, 06:00
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фото: ДСНС України у Запорізькій області
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Мешканець Запоріжжя виявив у Дніпрі ворожий безпілотний літальний апарат, який впав у річку та не здетонував

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.

Водолази-сапери обстежили акваторію річки за допомогою підводного БпЛА. Боєприпас ідентифікували як бойову частину ударного дрона типу "Shahed".

"Зазначений вибухонебезпечний предмет знищили відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки на місці", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Сумщині збитий ударний ворожий БпЛА впав у річку і не вибухнув. Його бойову частину знищили вибухотехніки.

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