Житель Запоріжжя знайшов Shahed, який впав у Дніпро та не вибухнув

фото: ДСНС України у Запорізькій області

Мешканець Запоріжжя виявив у Дніпрі ворожий безпілотний літальний апарат, який впав у річку та не здетонував

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.

Водолази-сапери обстежили акваторію річки за допомогою підводного БпЛА. Боєприпас ідентифікували як бойову частину ударного дрона типу "Shahed".

"Зазначений вибухонебезпечний предмет знищили відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки на місці", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Сумщині збитий ударний ворожий БпЛА впав у річку і не вибухнув. Його бойову частину знищили вибухотехніки.