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01 липня 2025, 07:00

РФ атакувала Запоріжжя та район: пошкоджене підприємство, виникла пожежа

01 липня 2025, 07:00
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фото: Запорізька ОВА
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Сьогодні вночі окупанти завдали чотири удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження, сталася пожежа

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

На щастя, люди не постраждалих.

"Пошкоджене підприємство. Там зайнялася пожежа. Понівечені приватні будинки", – йдеться в повідомленні.

Наразі комунальні служби ліквідовують наслідки російських ударів.

Нагадаємо, мешканець Запоріжжя виявив у Дніпрі ворожий БпЛА типу "Shahed", який впав у річку та не здетонував.

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