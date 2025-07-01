Атака "шахедов" на Запорожье: без света осталось более 1600 абонентов
В результате ночных обстрелов Запорожья более 1600 абонентов остались без электроэнергии в Шевченковском районе города
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По имеющимся данным, враг ударил четырьмя дронами по одному из промышленных предприятий. Один из "шахедов" попал в жилую застройку.
"Из-за вражеской атаки без питания остается 1603 абонента в Шевченковском районе", – говорится в сообщении.
В результате обстрелов в спальном районе Запорожья повреждены шесть многоэтажек, более 20 частных домов, автомобили, частные предприятия. На местах ударов работают аварийные службы и коммунальщики.
Напомним, ночью россияне нанесли четыре удара по Запорожью и Запорожскому району. В результате вражеских обстрелов повреждено предприятие, возник пожар.