Атака "шахедов" на Запорожье: без света осталось более 1600 абонентов

фото: Запорожская ОВА

В результате ночных обстрелов Запорожья более 1600 абонентов остались без электроэнергии в Шевченковском районе города

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По имеющимся данным, враг ударил четырьмя дронами по одному из промышленных предприятий. Один из "шахедов" попал в жилую застройку.

"Из-за вражеской атаки без питания остается 1603 абонента в Шевченковском районе", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов в спальном районе Запорожья повреждены шесть многоэтажек, более 20 частных домов, автомобили, частные предприятия. На местах ударов работают аварийные службы и коммунальщики.