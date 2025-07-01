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01 липня 2025, 07:30

Окупанти накрили Миколаївщину з артилерії: є жертва, поранена жінка

01 липня 2025, 07:30
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Минулої доби російські війська тероризували Куцурубську та Очаківську громади Миколаївського району дронами-камікадзе й артилерією. Через ворожі удари загинув чоловік, постраждала жінка

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Відомо, що 30 червня ворог здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади.

"Внаслідок чого у с. Дмитрівка вбито 45-річного чоловіка, поранено 37-річну жінку, яку госпіталізували до медзакладу", — йдеться в повідомленні.

На ранок стан постраждалої – стабільний, середньої важкості. У селі пошкоджені приватні будинки, два навчальні заклади та магазин.

Також окупанти атакувала FPV-дронами акваторію Очаківської громади. Там обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вночі 1 липня окупанти завдали чотири удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження, сталася пожежа.

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