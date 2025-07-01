Окупанти накрили Миколаївщину з артилерії: є жертва, поранена жінка

ілюстративне фото: Нацполіція

Минулої доби російські війська тероризували Куцурубську та Очаківську громади Миколаївського району дронами-камікадзе й артилерією. Через ворожі удари загинув чоловік, постраждала жінка

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Відомо, що 30 червня ворог здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади.

"Внаслідок чого у с. Дмитрівка вбито 45-річного чоловіка, поранено 37-річну жінку, яку госпіталізували до медзакладу", — йдеться в повідомленні.

На ранок стан постраждалої – стабільний, середньої важкості. У селі пошкоджені приватні будинки, два навчальні заклади та магазин.

Також окупанти атакувала FPV-дронами акваторію Очаківської громади. Там обійшлося без постраждалих.