Окупанти накрили Миколаївщину з артилерії: є жертва, поранена жінка
Минулої доби російські війська тероризували Куцурубську та Очаківську громади Миколаївського району дронами-камікадзе й артилерією. Через ворожі удари загинув чоловік, постраждала жінка
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Відомо, що 30 червня ворог здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади.
"Внаслідок чого у с. Дмитрівка вбито 45-річного чоловіка, поранено 37-річну жінку, яку госпіталізували до медзакладу", — йдеться в повідомленні.
На ранок стан постраждалої – стабільний, середньої важкості. У селі пошкоджені приватні будинки, два навчальні заклади та магазин.
Також окупанти атакувала FPV-дронами акваторію Очаківської громади. Там обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, вночі 1 липня окупанти завдали чотири удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження, сталася пожежа.