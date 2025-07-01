Россияне 400 раз обстреляли города и села на Запорожье: пострадал гражданский

фото: Запорожская ОВА

Вчера российские оккупанты нанесли 403 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранен человек, разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативной информации, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере 23 квартиры, частные дома, автомобили и предприятия.

"56-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Пологовский район", – говорится в сообщении.