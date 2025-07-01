06:00  01 июля
Житель Запорожья нашел Shahed, который упал в Днепр и не взорвался
05:05  01 июля
В Ровенской области на 4-летнего ребенка упал бетонный забор: малыш умер
03:55  01 июля
В Хмельницком в реке обнаружили тело неизвестного мужчины
UA | RU
UA | RU
01 июля 2025, 07:57

Россияне 400 раз обстреляли города и села на Запорожье: пострадал гражданский

01 июля 2025, 07:57
Читайте також українською мовою
фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

Вчера российские оккупанты нанесли 403 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранен человек, разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативной информации, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере 23 квартиры, частные дома, автомобили и предприятия.

"56-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Пологовский район", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью россияне нанесли четыре удара по Запорожью и Запорожскому району. В результате вражеских обстрелов повреждено предприятие, возник пожар.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война обстрелы оккупанты Запорожье Запорожская область Запорожская ОВА Федоров Иван Сергеевич пострадавший
Оккупанты накрыли Николаевщину из артиллерии: есть жертва, ранена женщина
01 июля 2025, 07:30
Житель Запорожья нашел Shahed, который упал в Днепр и не взорвался
01 июля 2025, 06:00
Российские дроны ударили по Славянску: вспыхнули пожары
30 июня 2025, 14:14
Все новости »
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
Россияне убили 2 и ранили 5 жителей Херсонщины
01 июля 2025, 08:25
В Полтаве и области ожидаются сильные порывы ветра
01 июля 2025, 08:03
Бил молотком по голове и резал ножом: жестокое убийство на Львовщине
01 июля 2025, 07:41
Оккупанты накрыли Николаевщину из артиллерии: есть жертва, ранена женщина
01 июля 2025, 07:30
Удары по оккупированным Донецку и Луганску: детали ночной атаки
01 июля 2025, 07:22
В Ровенской области утонули два человека
01 июля 2025, 07:10
РФ атаковала Запорожье и район: повреждено предприятие, возник пожар
01 июля 2025, 07:00
На Буковине под колесами локомотива погиб мужчина
01 июля 2025, 06:45
Житель Запорожья нашел Shahed, который упал в Днепр и не взорвался
01 июля 2025, 06:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »