Російські дрони вдарили по Слов'янську: спалахнули пожежі
У ніч на 30 червня російські війська атакували Слов'янськ, застосувавши шість ударних безпілотників
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, внаслідок атаки пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також промислові об'єкти.
У двох місцях виникли пожежі — горіли елементи конструкцій, покрівля й перекриття складських приміщень.
Рятувальники оперативно ліквідували займання. Наразі інформація про загиблих або поранених не надходила.
Нагадаємо, минулої доби окупаційна армія РФ вбила одного жителя Донецької області. Через ворожі обстріли шестеро цивільних зазнали поранень.
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