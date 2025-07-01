Удари по окупованих Донецьку та Луганську: деталі нічної атаки

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У ніч на 1 липня тимчасово окупований Луганськ зазнав атаки безпілотників. У місті пролунали вибухи, після чого виникли масштабні пожежі в кількох районах

Про це повідомляє RegioNews із посилання на місцеві пабліки.

За попередньою інформацією, одним із об'єктів удару стала нафтобаза — внаслідок влучання вона зайнялася.

Російські ЗМІ із посиланням на окупаційну владу так званої "ЛНР" пишуть, що над Луганськом пролітало понад 20 безпілотників.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що в тимчасово окупованому Луганську "горить логістика росіян".

Також потужні вибухи були зафіксовані в тимчасово окупованому Донецьку. Жителі міста повідомляють у соцмережах про серію вибухів і пожеж у різних районах. За їх словами, Донецьк атакували крилаті ракети та безпілотники.

Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється.

Офіційних коментарів від української сторони станом на ранок 1 липня не надходило.

Нагадаємо, нещодавно артилеристи "Помсти" показали, як б'ють по окупантах на Сході.