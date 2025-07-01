06:00  01 июля
Житель Запорожья нашел Shahed, который упал в Днепр и не взорвался
05:05  01 июля
В Ровенской области на 4-летнего ребенка упал бетонный забор: малыш умер
03:55  01 июля
В Хмельницком в реке обнаружили тело неизвестного мужчины
UA | RU
UA | RU
01 июля 2025, 07:00

РФ атаковала Запорожье и район: повреждено предприятие, возник пожар

01 июля 2025, 07:00
Читайте також українською мовою
фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

Сегодня ночью оккупанты нанесли четыре удара по Запорожью и Запорожскому району. В результате вражеских обстрелов есть повреждения, произошел пожар

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

К счастью, люди не пострадали.

"Повреждено предприятие. Там загорелся пожар. Изуродованы частные дома", – говорится в сообщении.

Коммунальные службы ликвидируют последствия российских ударов.

Напомним, житель Запорожья обнаружил в Днепре вражеский БпЛА типа "Shahed", который упал в реку и не сдетонировал.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пожар обстрелы оккупанты Запорожье дрон предприятие Запорожская область БПЛА атака шахед Федоров Иван Сергеевич
Удары по оккупированным Донецку и Луганску: детали ночной атаки
01 июля 2025, 07:22
Масштабная атака на Днепропетровщину: разрушены дома и инфраструктура
30 июня 2025, 18:50
Оккупанты атаковали дроном центр Херсона: сгорело авто, ранен мужчина
30 июня 2025, 12:40
Все новости »
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
Россияне убили 2 и ранили 5 жителей Херсонщины
01 июля 2025, 08:25
В Полтаве и области ожидаются сильные порывы ветра
01 июля 2025, 08:03
Россияне 400 раз обстреляли города и села на Запорожье: пострадал гражданский
01 июля 2025, 07:57
Бил молотком по голове и резал ножом: жестокое убийство на Львовщине
01 июля 2025, 07:41
Оккупанты накрыли Николаевщину из артиллерии: есть жертва, ранена женщина
01 июля 2025, 07:30
Удары по оккупированным Донецку и Луганску: детали ночной атаки
01 июля 2025, 07:22
В Ровенской области утонули два человека
01 июля 2025, 07:10
На Буковине под колесами локомотива погиб мужчина
01 июля 2025, 06:45
Житель Запорожья нашел Shahed, который упал в Днепр и не взорвался
01 июля 2025, 06:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »