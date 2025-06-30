Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Окупанти зранку та вдень масовано атакувала Дніпропетровську область: дрони, артилерія та авіабомби спричинили численні руйнування

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Зранку 30 червня російські війська завдали масованого удару по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки дронів-камікадзе виникла масштабна пожежа у Кривому Розі. Полум’я вдалося ліквідувати, але не без наслідків - частково зруйнована адміністративна будівля, пошкоджено навчальний заклад, два приватні будинки та п’ять автомобілів.

Окремо постраждала Криничанська громада Кам’янського району. Там ворожі уламки пошкодили два житлові будинки й легкову машину. Також зафіксовано руйнування ліній електропередач. У регіоні працюють ремонтні бригади.

Упродовж дня російські війська продовжували обстріли Нікопольщини, застосовуючи як дрони, так і артилерію. Ударів зазнали сам Нікополь, а також Покровська, Мирівська і Марганецька громади. Внаслідок атак пошкоджено об'єкти інфраструктури, багатоповерхівку, чотири приватні будинки, кілька господарських споруд і три гаражі. Також зазнали руйнувань лінії електропостачання.

Крім того, російська армія завдала авіаційного удару керованими авіабомбами по території Новопавлівської громади на Синельниківщині. Дані щодо руйнувань і постраждалих уточнюються.

Раніше повідомлялося, внаслідок ракетної атаки на Дніпропетровщину постраждали 25 людей, четверо - у важкому стані.