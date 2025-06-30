Окупанти атакували дроном центр Херсона: згоріло авто, поранений чоловік
Сьогодні окупаційні війська РФ атакували мирних жителів у центрі Херсона. Внаслідок удару постраждав цивільний
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Відомо, що росіяни атакували Центральний район міста близько 11:00. Через ворожий удар згоріла автівка, ще одна — пошкоджена.
"У лікарні нині перебуває 51-річний чоловік, який дістав уламкові поранення спини та опіки ніг. Він отримує необхідну меддопомогу", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби російські окупаційні війська атакували 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали восьмеро мирних мешканців, дві людини загинули.
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