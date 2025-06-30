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30 червня 2025, 12:40

Окупанти атакували дроном центр Херсона: згоріло авто, поранений чоловік

30 червня 2025, 12:40
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скріншот із відео
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Сьогодні окупаційні війська РФ атакували мирних жителів у центрі Херсона. Внаслідок удару постраждав цивільний

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Відомо, що росіяни атакували Центральний район міста близько 11:00. Через ворожий удар згоріла автівка, ще одна — пошкоджена.

"У лікарні нині перебуває 51-річний чоловік, який дістав уламкові поранення спини та опіки ніг. Він отримує необхідну меддопомогу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби російські окупаційні війська атакували 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали восьмеро мирних мешканців, дві людини загинули.

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війна обстріли окупанти авто Херсон дрон БПЛА атака Прокудін Олександр Сергійович
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