Окупанти скинули авіабомбу на Запорізьку область: постраждав чоловік
Сьогодні вранці російська авіація атакувала один із населених пунктів Гуляйпільської громади. Внаслідок авіаудару поранений місцевий мешканець
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За наявними даними, через ворожий обстріл постраждав 79-річний мирний житель.
"росіяни скинули авіабомбу – поранено чоловіка. Йому надається необхідна медична допомога", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали 333 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури.
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