Масовані обстріли Херсонщини: окупанти поранили 4 цивільних
Минулої доби, 26 червня, російські окупаційні війська атакували понад 20 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали четверо мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаційними ударами перебували: Херсон, Антонівка, Берислав, Білозерка, Веселе, Висунці, Дослідне, Кізомис, Козацьке, Микільське, Молодіжне, Музиківка, Новоолександрівка, Новотягинка, Придніпровське, Станіслав, Софіївка, Томарине, Томина Балка, Тягинка, Чорнобаївка та Широка Балка.
"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили сім багатоповерхівок та 25 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі.
Нагадаємо, вночі 27 червня окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі, пошкоджені будівлі промислового підприємства та гаражі.