РФ атакувала Дніпропетровщину ракетами та дронами: є поранені
Російська армія атакувала Дніпропетровщину FPV-дронами, ударними БпЛА та ракетами. В регіоні працювала ППО. Є поранені мирні жителі та пошкодження інфраструктури
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Окупанти били по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах FPV-дронами. Через обстріли пошкоджені амбулаторія, адмінбудівля, три багатоквартирні будинки, магазин, ринок, авто та лінія електропередач.
"Постраждали четверо людей. Їм надають необхідну меддопомогу", — йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, вночі на Дніпропетровщині захисники неба знищили дві ракети і п'ять БпЛА.
Нагадаємо, вчора внаслідок масованих обстрілів Херсонщини постраждали четверо мирних мешканців.
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