Росіяни понад 300 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: зруйновані об'єкти інфраструктури
Минулої доби російські окупанти завдали 333 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, авто та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:
- Вісім авіаційних ударів по Степногірську, Приморському, Гуляйполю, Щербаках, Малих Щербаках та Малій Токмачці.
- 201 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Григорівку, Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- Девʼять обстрілів з РСЗВ накрили Канівське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Малу Токмачку та Чарівне.
- 115 артобстрілів прийшлися по території Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Нагадаємо, вночі 27 червня окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі, пошкоджені будівлі промислового підприємства та гаражі.
Ворожі БпЛА атакували Полтавщину: пошкоджено супермаркетВсі новини »
27 червня 2025, 07:03Примусова евакуація на Донеччині: скільки дітей досі в небезпеці
27 червня 2025, 06:55Російська авіація атакувала ферму на Харківщині: є поранений, загинули корови
27 червня 2025, 00:05
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
Росіяни атакували 16 населених пунктів Сумщини
27 червня 2025, 08:43На Київщині пікап збив 14-річного скутериста
27 червня 2025, 08:40На Рівненщині вибухотехніки знешкодили касетну бойову частину ворожої ракети
27 червня 2025, 08:21РФ атакувала Дніпропетровщину ракетами та дронами: є поранені
27 червня 2025, 08:15На Полтавщині 11-річний хлопчик дивом вижив після падіння в 15-метрову криницю
27 червня 2025, 08:07Масовані обстріли Херсонщини: окупанти поранили 4 цивільних
27 червня 2025, 07:58ООН зафіксувала зростання смертельних атак дронів по мирному населенню
27 червня 2025, 07:51Вдарив перехожого ножем у груди: у Хмельницькому засудили нападника
27 червня 2025, 07:39Військові моряки збили російський Shahed
27 червня 2025, 07:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова